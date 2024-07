Chinelos e slides

1. Chinelos da Disney para criança Havaianas, MO. PVP: 22€

2. Slide dourados Classic Metallic, Havaianas. PVP: 34€

3. Chinelos Clareha em pele beige, Gant. PVP 129,95€

4. Chinelos caqui Hydratrek Flip para homem, Teva. PVP: 65€

5. Chinelos Diorsea em amarelo limão, Dior. PVP: 690€

1. Chinelos Kilmore em pele para homem, Gant. PVP: 99,95€

2. Chinelos Olowahu com tiras coloridas, Teva. PVP: 35€

3. Chinelos Square Velvet com estampado leopardo e veludo, Havaianas. PVP: 36€

4. Chinelos de borracha estampados para homem, MO PVP: 5,99€

1. Chinelos de borracha vichy laranja para criança, MO. PVP: 3€

2. Chinelos bicolores cinzento e branco, Scalpers. PVP: 29,90€

3. Slides de borracha às riscas azul e branco para criança, MO. PVP: 4€

Sandálias rasas

1. Sandálias Shinjuku de couro e tecido em verde para homem, Birkenstock. PVP: 210€

2. Sandálias pretas Forster Dr. Martens, JD Sports. PVP: 140€

3. Sandálias Sun Downtown em branco, Melissa. PVP: 35€

4. Sandálias Sónia com fivelas em preto, Camport. PVP: 74,90€

5. Sandálias Portofino em pele branca com fivelas, Steve Madden. PVP: 139,99€

1. Sandálias multicoloridas Hurricane XLT 2 para criança, Teva. PVP: 55€

2. Sandálias de borracha verde claro para criança. MO. PVP: 6€

3. Sandálias jelly transparentes com brilhantes, Parfois. PVP: 25,99€

1. Sandálias Arizona em camurça cinzenta Birkenstock, JD Sports. PVP: 120€

2. Sandálias Skyler de tiras e com tachas, Steve Madden. PVP: 89,99€

3. Sandálias de borracha azul para criança, MO. PVP: 4€

4. Sandálias rasas douradas, Lion of Porches. PVP: 69,99€

5. Sandálias cor de rosa Gizeh evernizadas, Birkenstock. PVP: 150€

Cunhas, plataformas e saltos altos

1. Sandálias Brighton castanhas de salto alto, Ara. PVP: 86,50€

2. Sandálias de tiras com cunha Slip-ins: Pier-Lite - Slip On By, Skechers PVP: 70€

3. Sandálias verdes plataforma Downtown Plat, Melissa. PVP: 45€

1. Sandálias plataforma Universal em crochet colorido, Teva. PVP: 95€

2. Sandálias Parma com cunha em preto, Ara. PVP: 99,50€

3. Sandálias plataforma Bonkers em branco, Steve Madden. PVP: 99,99€

4. Sandálias de salto alto com tiras vermelhas, Mango. PVP: 35,99€

1. Sandálias Brighton de salto alto em cor de rosa, Ara. PVP: 99,50€

2. Sandálias de salto alto em camurça amarelas, Pepe Jeans. PVP: 89,90€

Mocassins, alpercatas e sabrinas

1. Alpercatas IV Print às riscas azuis e brancas, Havaianas. PVP: 34€

2. Sabrinas de ponta bicuda champagne, Zilian. PVP: 109,90€

3. Loafers em camurça verde para homem Ferragamo, Fashion Clinic. PVP: 650€

1. Alpercatas Mule com estampado leopardo, Havaianas. PVP: 28,05€

2. Sabrinas Chadii bicolor, Gant. PVP: 119,95€

3. Paqueboat Beige para homem Christian Louboutin, Fashion Clinic. PVP: 750€

4. Mules mocassim Canema Oat em camurça, Elite. PVP: 104€

5. Sabrinas Energy Ballerinas com tiras prateadas, Longchamp. PVP: 300€

6. Mocassim Utti Lace em camurça para homem, Birkenstock. PVP: 160€

1. Alpercatas Luliza em corda branca, Gant. PVP: 99,95€

2. Alpercatas às riscas TOMS, JD Sports. PVP: 50€

3. Mocassim castanho em camurça Febu Forest para homem, Elite. PVP: 119€