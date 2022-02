Os sentimentos mais profundos – amizade, felicidade, amor – mostram-se nos nossos sorrisos. Na alegria de se conectar com os outros.

As nossas emoções mais íntimas florescem sempre que são partilhadas. E as mulheres florescem na nova coleção de primavera-verão 2022 da Furla.

Os sorrisos sem limites de um verão sem fim; um passeio por uma cidade italiana na primavera florida que nos leva a uma praia, onde tudo é iluminado pela luz quente de uma tarde de verão.

A marca acompanha as mulheres ao longo das estações das suas vidas: malas que guardam os seus pertences pessoais. As suas esperanças. Os seus sonhos. Os seus segredos.

A Furla floresce na amizade: sobre as colinas de Pietrasanta, entre os Alpes e o Mediterrâneo, na luz mágica e misteriosa das pinturas renascentistas. A cidade do mármore eterno, amada por grandes artistas ao longo dos séculos – Michelangelo, Henry Moore, Fernando Botero. O calor das praias da Toscana. A areia. A ilimitada linha azul do horizonte.

A Furla brilha de alegria: a alegria da descoberta, a alegria da arte, a alegria de uma experiência com os nossos amigos, com os nossos entes queridos.