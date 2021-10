Criadas artesanalmente em pele genuína e revestidas a veludo azul, as bailarinas mais caras do mundo são portuguesas e incluem pendentes em ouro e topázios azuis.

Agora, o par que une a arte de fazer sapatos com o savoir-faire de mestres joalheiros estão disponíveis na exposição do WOW - Museu da Moda e dos Têxteis, em Vila Nova de Gaia.

Lançadas em 2015 e inspiradas na rareza e beleza do sal azul, as Josefinas Sal Azul Persa são uma peça única, que une o savoir-faire de mestres sapateiros com o da joalharia.

Destacadas nas maiores publicações de moda a nível internacional, aquelas que foram apresentadas como "as bailarinas mais valiosas do mundo" pertencem à marca Josefinas, são 100% portuguesas e fazem agora parte da exposição permanente do WOW - Museu da Moda e dos Têxteis.

As Josefinas Sal Azul Persa são uma edição exclusiva, criada à mão especialmente para cada encomenda e disponível no site da marca pelo valor de 3390€.

Estas bailarinas podem, agora, ser vistas de perto em Vila Nova de Gaia, de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as 19h00, e ao fim de semana, entre as 10h00 e as 20h00.