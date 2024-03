A VEJA anuncia o regresso dos icónicos Volley, o primeiro modelo lançado pelo projeto francês em 2005.

Com um estilo retro e inspirados nos sapatos de voleibol utilizados no Brasil nos anos 1970, os Volley tornaram-se o primeiro modelo icónico da francesa VEJA, tendo sido vendidos 5.000 exemplares no momento do seu lançamento, no Palais de Tokyo, em Paris.

Este modelo resultou de uma combinação da identidade parisiense da VEJA com a sua forte ligação ao Brasil e passou a representar uma forma diferente de produzir ténis, que perdura na essência da marca passados 19 anos.

Aos 25 anos, em 2004, os fundadores da VEJA, Sébastien Kopp e François-Ghislain Morillion, decidiram reinventar um produto simbólico da sua geração - os ténis -, no seguimento de uma visita a uma fábrica na China. Inspirados pelos princípios do comércio justo e pelo uso de materiais locais, decidiram criar um modelo de calçado que tivesse um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. O resultado foram os Volley, um modelo icónico que combina materiais ecológicos, projetos sociais e justiça económica, garantindo a adoção de práticas sustentáveis em toda a cadeia de produção.

Este modelo unisexo regressa esta primavera à coleção da VEJA em nove combinações de cores diferentes, com uma parte superior em algodão orgânico e couro O.T. (Organic Traced), proveniente de fábricas orgânicas 100% certificadas no Uruguai. Como é habitual nos modelos da marca, a sola utiliza borracha da Amazónia.

Os Volley estão disponíveis online e em pontos de venda selecionados.