A Mango Man aposta em Antoine Griezmann, jogador do Atlético de Madrid, para ser a sua nova imagem. A marca encontrou no reconhecido campeão do mundo em 2018 e vencedor da UEFA Nations League em 2021, a essência despreocupada, tranquila e autêntica que procura transmitir através das suas coleções urbanas e cosmopolitas.

A Mango Man nasceu em 2008 com o propósito de oferecer aos homens uma linha de moda masculina atual e moderna. O seu estilo baseia-se em clássicos atualizados de qualidade, dando-lhes um toque preciso de moda, adaptando as tendências a um estilo fácil, do dia a dia e urbano.

Atualmente, a marca conta com várias linhas dentro das suas lojas, para cobrir as diferentes necessidades dos seus clientes. Uma linha smart casual com peças para o dia a dia focada num público mais adulto e urbano, uma linha casual, com peças atuais e juvenis, uma linha de moda, com roupas de diferentes estilos, e padrões, uma linha trend, com peças mais atuais e, por fim, uma linha denim.

A Mango já contou no passado com grandes talentos para as suas campanhas, tais como Gerard Piqué, Zinedine Zidane, Adrien Brody ou Andrés Velencoso.