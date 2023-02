1. A icónica coleção Alhambra, lançada em 1968, foi responsável por impulsionar a popularidade da Van Cleef & Arpels, famosa pelas suas peças de alta joalharia e alta relojoaria transformável. A primeira peça a ser criada foi um colar comprido com 20 motivos inspirados no emblemático trevo de quatro folhas, símbolo de boa sorte, e que é um elemento central de todas as criações Alhambra.

2. A Alhambra tradicional é feita com recurso a uma pedra natural, a madrepérola, que posteriormente é adornada com pérolas de ouro – as famosas pérolas perlé que são uma característica marcante desta coleção - que podem ser em ouro amarelo ou em ouro branco.

3. Tirando algumas exceções, como é o caso da coleção full gold, tradicionalmente o colar longo da linha Alhambra contém 20 motivos, a pulseira coném cinco e o anel tem um diamante ao centro.

4. Esta linha de joias conquistou inúmeras figuras da alta sociedade e da indústria de Hollywood. A atriz Marlene Dietrich e a princesa Grace Kelly do Mónaco, que tinha o hábito de usar diversos colares sobrepostos, são alguns dos nomes que se renderam às suas peças.

5. Em 2022 a Van Cleef & Arpels lançou uma nova variação da linha Alhambra: a white gold guilloché. Tal como o próprio nome indica, esta é uma coleção totalmente em ouro branco composto por cinco peças: um colar longo com 20 motivos, um anel, uma pulseira com cinco motivos, um pendente e brincos.

6. Este lançamento tem uma particularidade muito especial: a utilização da técnica guilloché incorporada em cada uma das peças. O efeito raiado, fruto de um trabalho minucioso visível em cada um dos trevos, vem conferir um maior brilho às joias que, com a luz do sol, cria a sensação de que estamos perante um diamante ou uma pedra preciosa.

7. Os colares Alhambra estão disponíveis em diversos tamanhos e variações: o Vintage, que é mais icónico, o primeiro a ser criado pela maison e composto apenas por trevos; o Suite, que é o tamanho abaixo e composto também por trevos, e o Magic, que é o tamanho acima e que já mistura o trevo com motivos animais.

8. Ao longo dos anos, a linha Alhambra foi alvo de diversas reinterpretações e variações, tendo sido fabricada em diferentes materiais, com recurso a diferentes pedras e nas mais variadas tonalidades. Para além disso também deu origem a diversas coleções temáticas, como é o caso da Lucky Spring que mistura motivos de joaninhas e flores de cerejeira com os tradicionais trevos.

9. Uma das particularidades da Van Cleef & Arpels é o facto de aceder a pedidos especiais e exclusivos feitos por clientes de todo o mundo. Todas as specials orders são registadas e avaliadas por Nicolas Bos, CEO e diretor criativo da marca francesa, e só são aprovadas caso se enquadrem na estética da maison.

10. Cada special order pode demorar, em média, entre 10 a 12 meses a ser produzida. É de destacar que estas são únicas e irrepetíveis, não podendo ser reproduzidas novamente para outros clientes.