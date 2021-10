A SKIN, espaço de referência na área de cosmética e beleza, lança um serviço de consultoria personalizado no seu site, My SKIN Time. Neste novo espaço vai encontrar uma equipa multidisciplinar de Beauty Experts com vários focos de especialidade, desde cuidados de rosto a maquilhagem.

Com o mote “por trás de cada história, cada origem e cada pele, há algo único”, a SKIN pretende prestar um serviço personalizado aos seus clientes. Em sessões de 30 minutos, sem custo associado, as Beauty Experts vão analisar em conjunto as diferentes questões e objetivos pretendidos, de forma a organizar uma rotina individual e especializada.

Para aceder a este serviço basta entrar na sua conta SKIN e no menu selecionar Beauty Experts. Posteriormente, selecione o tópico de My SKIN Time, e escolha a Beauty Expert que se encontra focada na sua questão. No final, escolha o horário que pretende e depois faça a reserva.

A Equipa de Marketing da SKIN salienta o orgulho que sente em apresentar este novo serviço ao público. “Quando falamos em cosmética, a primeira coisa que a maioria pensa é como seria ótimo conseguir uma opinião para melhorar a sua rotina diária. A pensar nisso, lançámos este novo serviço e acreditamos que será um verdadeiro sucesso. Além disso, este serviço veio reforçar o nosso posicionamento focado no conceito de que cada pele é única e que não deve seguir padrões, revelando o que cada um dos clientes tem de mais especial”.

Depois da marcação no My SKIN Time receberá um email com todas as indicações e o link para o Google Meet. Além disso, quem fizer a marcação poderá depois no seu perfil SKIN aceder facilmente às sugestões feitas pela Beauty Expert para a sua rotina.

Desta forma, em apenas dois minutos poderá associar os produtos ao carrinho e realizar a compra.