Esteja ainda a trabalhar de casa ou de regresso ao escritório, existem alguns produtos que não devem abandonar o seu arsenal de beleza, entre eles um bom hidratante, um protetor solar, e um produto de limpeza que seja capaz de remover todas as impurezas e poluentes que se vão acumulando na pele ao longo do dia.

Sim, leu bem: mesmo que continue working from home, aplicar SPF e limpar a pele são dois passos não negociáveis. Afinal de contas, mesmo que esteja a trabalhar entre quatro paredes, os raios UV, a luz azul e as impurezas continuam bem presentes.

Se continuar a trabalhar de casa, é possível que continue a ter mais oportunidades de self-care ao longo do dia. Momentos esses que, por exemplo, podem ser aproveitados com uma máscara de contorno de olhos enquanto espera pela sua próxima reunião via Zoom, ou uma manhã mais slow na companhia de um cuidado que potencie o seu bem-estar de dentro para fora.

Se o regresso à cidade foi, também, um regresso ao escritório, é igualmente importante continuar a cuidar de si, reforçando alguns gestos essenciais para a vida citadina, entre eles a (re)introdução de produtos com uma ação anti-poluição na sua rotina, capazes de proteger ainda mais a saúde da pele.

1. Manter uma boa rotina de hidratação

Formulado com seiva de bétula, casca de pinheiro e espinheiro-mar, o Recharging Moisturizer da Henua oferece inúmeros benefícios à pele, sendo o hidratante perfeito para introduzir na rotina.

Recharging Moisturizer da Henua créditos: Henua na SISU

Para além de ajudar a reduzir sinais de envelhecimento como rugas, linhas finas e danos solares, potencia a produção de colagénio e ácido hialurónico, deixando a pele saudável e hidratada.

2. Aplicar SPF todos os dias

O protetor solar é um daqueles cuidados que está sempre presente na nossa rotina, independentemente da estação do ano. Com um pigmento de cor que se adapta a qualquer tom de pele, o Vitamin-Tech SPF30 da Alex Carro protege a pele dos raios UVA+B, da luz azul e dos agressores ambientais, mantendo a pele saudável e hidratada.

Vitamin-Tech SPF30 da Alex Carro créditos: Alex Carro na SISU

3. Limpar (sempre) a pele

A saúde e beleza da nossa pele começa na limpeza: e com o tempo frio no horizonte, o Purity & Grace da Max and Me (€60) é o cuidado que queremos ter por perto. Este óleo de limpeza facial remove as substâncias poluentes do dia a dia, derretendo impurezas, maquilhagem e toxinas ambientais e digitais.

Purity & Grace da Max and Me créditos: Max and Me na SISU

Se continua a trabalhar de casa...

1. Comece a manhã a cuidar de si mesma

Quando trabalhamos de casa, as nossas manhãs são mais slow e calmas, e encontramos nelas mais tempo para cuidar de nós. Comece o dia com uma colher do Mel de Manuka 850+MGO da Activist (€150), um forte aliado para reforçar a sua imunidade e as defesas, em particular nas mudanças de estação.

Mel de Manuka 850+MGO da Activist créditos: Activist na SISU

2. Tire tempo para uma máscara

A melhor parte de trabalhar de casa? Fazer uma máscara de rosto à hora que quiser. Dê um pick-me-up à sua pele e espírito com a Mask & Wash da Max and Me (€90), uma verdadeira "sobremesa" à base de cacau balinês, mangostão e mel de Manuka para hidratar, acalmar e rejuvenescer a pele, proporcionando-lhe maior luminosidade.

Mask & Wash da Max and Me créditos: Max and Me na SISU

3. Mime o seu contorno de olhos

Tem uns minutos para dispensar antes daquela reunião Zoom? Então refresque o contorno de olhos com os Hydrogel Eye Patches da Milu (2 unidades, €9,95), uma máscara em hidrogel para hidratar, iluminar e reduzir linhas finas em 10 minutos.

Hydrogel Eye Patches da Milu créditos: Milu na SISU

Se está de regresso ao escritório...

1. Proteja a pele contra os efeitos da poluição

Se existe um cuidado perfeito para a vida na cidade, esse cuidado é o Fleur Vibrante Serum Cerate da In Fiore (€129). Com uma elevada concentração de beta-caroteno e antioxidantes, ajuda a pele a resistir a condições de stresse e aos agressores diários, entre eles raios UV, ambientes poluídos, falta de sono e jet lag.

Fleur Vibrante Serum Cerate da In Fiore créditos: In Fiore na SISU

2. Use uma bruma para equilibrar pele e mente

Um produto que não pode faltar na secretária. a bruma de rosto The Intuitive da Max and Me (€70) dá à pele uma hidratação profunda, ao mesmo tempo que alivia e tranquiliza a mente. Para além de ser uma delícia para a pele, deixando-a incrivelmente saciada, ajuda a mente a melhor lidar com situações de stresse.

The Intuitive da Max and Me créditos: Max and Me na SISU

3. Faça uma pequena pausa e beba um chá

Para reabastecer os níveis de energia, nada melhor do que uma chávena da tisana Moon Skin da Depuravita (€22). Rico em antioxidantes, este blend é igualmente ideal para reforçar a imunidade, acalmar a mente fatigada e restaurar um glow saudável e jovem.

Moon Skin da Depuravita créditos: Depuravita na SISU

Todos os produtos estão disponíveis na SISU.