Numa altura em que as máscaras ainda estão para ficar, uma pele natural e húmida tem sido a tendência da maquilhagem há algum tempo e continuará como trend.

O truque está numa boa preparação e hidratação da pele, porque quanto mais cuidada estiver, mais bonita e iluminada ficará.

Portanto, antes de pensar na maquilhagem é importante investir em produtos de skincare e nunca descurar o protetor solar, mesmo nos dias cinzentos.

A Be Blair, loja online da área da saúde, beleza e bem-estar, dá uma ajuda na escolha da maquilhagem para esta estação:

Pele

Para um efeito natural, a Be Blair sugere a utilização de primer e bases leves, com aspeto luminoso, tendo sempre em atenção o tipo de pele, para que não crie oleosidade ao longo do dia. E para disfarçar as olheiras e os sinais de cansaço, é hora de recorrer a um dos melhores amigos da mulher e do homem, o corretor de olheiras. Mas atenção na hora de escolhê-lo!

É importante optar por um corretor não muito claro para não ficar cinzento, nem muito escuro para não realçar as olheiras. Além disso, deve-se aplicar apenas nas zonas mais escuras e com leves batidinhas para se difundir na pele. Mas antes que seque, a marca sugere passar uma pequena quantidade de pó translúcido nas olheiras e em todo o rosto para selar os produtos cremosos.

Por fim, não podem faltar o blush e o iluminador para valorizar as maçãs do rosto e dar um aspeto mais saudável.

Olhos e sobrancelhas

Numa estação onde predominam os tons castanhos e terra, a maquilhagem não fica atrás. A tendência é focar nos olhos esfumados, aplicando sempre os tons dos mais claros para os mais escuros e trabalhando do côncavo para a pálpebra móvel.

E se há quem se mantenha pelos tons típicos do outono, haverá também quem arrisque em looks mais ousados, onde os tons vibrantes e fortes estarão em alta, assim como um bom eyeliner preto e até mesmo colorido.

Já as sobrancelhas querem-se naturais, mas definidas.

Lábios

As máscaras ainda farão parte do nosso dia-a-dia, mas isso não implica que deixemos de apostar num lábio poderoso. Cor, cor e mais cor. Vermelhos, Bordeaux ou Roxos, o que importa é que chame à atenção.

No entanto, a Be Blair sugere que opte por texturas mate, pois irão permanecer intatos por detrás da máscara.