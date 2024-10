No dia 10 de outubro, a Parfois convida todos os interessados para o seu primeiro evento de “Live Shopping”, uma forma inovadora de experienciar a moda em tempo real.

A influencer espanhola e especialista em moda, Monica Anoz, vai ser a anfitriã deste evento, que será transmitido ao vivo no site oficial da Parfois às 19:30.

Este evento é uma oportunidade para que os amantes da moda conheçam a nova coleção outono/inverno 2024 da marca, inspirada nos vibrantes anos 1960.

A coleção “The Record” presta homenagem a esta década com uma mistura de estampados de leopardo e xadrez, peças de couro, casacos chamativos e acessórios ousados, destacando ainda as cores-chave da temporada: camel, castanho-escuro e azul. Tudo isto acompanhado pela música "Be My Baby", da banda Ronettes.

Apresentada por Monica Anoz e pela sua estilista, Lucía Bustillo, a sessão pretende ser uma imersão nas últimas tendências da moda, tendo a nova coleção da Parfois como protagonista. A influencer vai destacar as suas peças favoritas, dar conselhos de styling enquanto os espectadores fazem compras ao vivo e os produtos são apresentados no ecrã.

O live shopping consolida-se como uma tendência chave no e-commerce, combinando moda, entretenimento e interação em tempo real.