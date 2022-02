Assumidamente sustentável, a nova marca nasce para levar mais além o compromisso da Adega Mayor em cuidar da terra, regenerando os desperdícios resultantes da sua atividade.

Chama-se OR e apresenta, nesta fase, uma gama de bio cosmética composta por dois cremes hidratantes – de mãos e corpo - feitos à base de óleo de grainha de uva.

Para fechar o círculo de co-criação desta gama, a Adega Mayor aliou-se à reconhecida produtora de bio cosméticos Âmbar, que partilha a visão de valorização e respeito pelo meio ambiente, bem como de irrepreensível qualidade dos seus produtos.

Indicada para todos os tipos de pele, esta gama hidrata e renova o aspeto da pele, preservando a sua firmeza e luminosidade, num gesto que cuida das mãos e do corpo, com absoluto respeito pelo planeta.

O creme de mãos OR é enriquecido com óleo de grainha de uva e manteiga de karité, rico em polifenóis, ácidos gordos e antioxidantes, nutrindo, protegendo e reparando as mãos sem deixar resíduo oleoso.

Ideal para regenerar a pele, este creme protege a barreira cutânea das agressões externas e do aparecimento de radicais livres, responsáveis pelo seu envelhecimento precoce.

Creme de mãos créditos: OR by Adega Mayor

A sua textura leve e ao mesmo tempo rica, de fragrância cítrica, funde-se instantaneamente com a pele, deixando-a com uma sensação de conforto absoluto.

O creme de corpo OR composto essencialmente por óleo de grainha de uva e manteiga de karité, é rico em polifenóis e antioxidantes, presentes em grande quantidade no óleo de grainha de uva. Este creme de cuidado corporal, deixa a pele suave e luminosa ao longo de todo o dia.

O creme de corpo créditos: OR by Adega Mayor

Com um leve aroma de notas cítricas de litsea cubeba, aroma reconfortante do ylang ylang e resina de benjoim, este cosmético deixa a pele delicadamente perfumada. De rápida absorção, hidrata profundamente, deixando a pele suave e luminosa. A sua textura permite uma hidratação sem efeito oleoso.