O novo design resulta de uma extensa investigação sobre o arquivo da marca para a criação de uma ousada reinterpretação dos padrões, descobertos em peças icónicas da sua história.

Criado a partir de um T e H interligados, o novo monograma contrasta o clássico com o novo, trazendo uma nova perspetiva à sensibilidade preppy. O novo monograma é o centro das atenções da coleção de inverno de 2022.

Tal como o monograma, com as suas letras de tamanho diferente, a coleção apresenta-se com uma estética inesperada de twists e com um status quo que pretende ser disruptivo.

As peças com o monograma premium apresentam a assinatura da marca em burgundy, navy e em snow white. Nos puffers, acessórios e estilos unissexo, o monograma concentra-se num padrão completo, enquanto na icónica parka Rocky e na alfaiataria, é retratado como uma malha tonal. Cada peça pode ser ajustada em camadas para refletir o estilo pessoal de cada um.

O novo design de Purcell inspirou a colecção "TH Monogram" de Tommy Hilfiger's Fall 2022, que traz um espírito de vanguarda ao estilo do património da Costa Este ao longo da coleção de homem, mulher e criança.

"Desde 1985, o monograma 'TH' representa o estilo clássico, reinventado de forma lúdica para todos", afirma Tommy Hilfiger. "Fergus Purcell tem sido um colaborador inspirador. A sua elevada abordagem e ligação à cultura de rua é única. Tem sido uma alegria reinventar o nosso monograma com ele - para 2022 e mais além".

"O que eu adoro na marca é o seu alto impacto: muito colorida, muito confiante e muito imediata" acrescenta Fergus. "Estas foram as inspirações que impulsionaram o meu design, e o desejo de fazer algo que era novo e icónico, mas que também se sentisse como se já pudesse ter existido. Estou muito satisfeito com os resultados".

A estética de Fergus Purcell é influenciada pelas suas referências preferidas da cultura pop, tais como The Ramones, The Runaways, The MC5 e as obras de Jack Kirkby, Moebius e Guido Crepax. Purcell desenhou t-shirts para Holmes, Very Ape, Good Enough, X-Girl Japan, Hysteric Glamour, Heavy Metals Kids e Silas. Também produz a sua própria linha de t-shirts, Tonite. Purcell é, talvez, mais conhecido por desenhar o logotipo em triângulo da marca de skate Penrose Palace. Além disso, tem trabalhado com estilistas como Marc Jacobs, Katie Hillier e Luella Bartley e Ashley Williams. Colaborou também com a KR3W numa coleção cápsula.

Este anúncio segue-se às notícias recentes de que a Tommy Hilfiger regressará à semana da moda de Nova Iorque, em setembro de 2022, com um desfile phygital. O monograma será divulgado mundialmente através de experiências físicas e digitais, assim como através de parcerias exclusivas.