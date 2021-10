"XVI - The Tower" foi inspirada no 16o Arcano Maior do Tarot e simboliza a destruição repentina das nossas defesas externas, das fortalezas que vamos criando ao longo da vida e que quando destruídas geram o caos à nossa volta.

Quando estas defesas caem criam mais espaço vazio. São a queda do velho, para anunciar a construção de algo novo e melhor. É o processo que torna as nossas fragilidades em forças.

A materialização desta mensagem etérea foi feita através de quebras, espaços em branco em padrões muito constantes como o xadrez. Existem vários buracos e “espaços em falta”, contrastes de cor e de transparências.

Chiffon de Seda, Chiffon de Seda amarrotado, Cetim de Seda, Tafetá metálico e plumas de avestruz em tons de Preto, Branco Cru e Bordeaux, foram os tecidos e cores utilizadas na coleção.

Veja as imagens da coleção: