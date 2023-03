Força e energia, em silhuetas desenhadas em cores primárias. A pureza minimal dos anos 1990 é revisitada, em formas simples, mas impactantes. Estampados multicoloridos pintam materiais técnicos numa viagem digital e psicadélica, em contraste com a serenidade clássica de flanelas e veludos de lã.

Luís Buchinho reforça também a sua colaboração com a Ergovisão, numa coleção de eyewear para a estação fria que se desenha também em formas inspiradas na mesma década, com uma forte componente desportiva, coordenada, em termos de cor, em total look com as silhuetas apresentadas. Esta estação, Luís Buchinho celebra também o início de mais uma parceria da qual se orgulha com o grupo Alcino, uma marca nascida no Porto em 1902, dedicada ao universo da manufatura em prata.

Especialistas em técnicas manuais de ourivesaria, os seus artesãos trabalharam com o designer na produção da coleção “Luís Buchinho para Alcino”, num processo desenvolvido na sua oficina centenária. A coleção de joalharia que acompanha o desfile para o outono/inverno de 2023 tem como título “A ave e o Ovo” — inspiração retirada literalmente ao princípio da criação — tema desde sempre fascinante.

Visitando o arquivo Alcino, rico em peças inspiradas em fauna e flora, Luís Buchinho desenhou uma linha completa de anéis, pulseiras, brincos e colares que jogam com as formas de aves e de ovos, resultando em peças delicadas, não obstante impactantes.