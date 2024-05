Sienna Miller foi vista a passear pelas ruas de Londres com uma peça chave que pode viver durante anos a fio em qualquer guarda-roupa e pode ser conjugada com diversos looks.

Estamos a falar do trench coat que é considerado um essencial unisexo e que se destaca pela sua intemporalidade. Para a ocasião, a atriz apostou num modelo de corte reto com lapelas e gola em v que é a grande estrela deste look.

A gabardine beige foi conjugada com uns jeans boyfriend e uns botins bordeaux com salto, sendo que em termos de acessórios optou por uns brincos dourados e uns óculos de sol em preto.

A peça, 100% algodão, faz parte de uma colaboração especial e limitada entre a estilista Victoria Beckham e a Mango.

A garbardine está à venda no site oficial da marca espanhola por 250 euros.