Não é preciso rebentar com o orçamento para ter um look aprovado pelas estrelas. Hailey Bieber, conhecida pelo seu estilo minimalista e sofisticado, foi vista recentemente em Los Angeles a usar um trench coat em algodão da Mango, com um preço acessível de 99,99€, provando que a moda das celebridades também pode ser realista.

A escolha da modelo e empresária não é inocente. O trench é uma daquelas peças que atravessa estações e tendências, funcionando como camada-chave nos dias mais incertos da primavera. O modelo da Mango aposta num corte limpo, tom neutro e material leve em algodão, que conjuga bem com praticamente tudo — de jeans a vestidos fluidos.

Combinado com uns corsários, t-shirt branca e óculos escuros, Hailey dá ao trench um ar descontraído, ideal para os dias de sol suave em LA, mas que se traduz facilmente para a realidade urbana europeia. O look é mais uma prova de que o estilo está nos detalhes e não no preço.

Estilo de estrela, preço acessível: o trench da Mango que conquistou Hailey Bieber créditos: Divulgação

Numa altura em que a estética "clean girl" continua a dominar o TikTok e o Instagram, Hailey Bieber mantém-se como referência de um visual cuidado, sem esforço. O facto de apostar numa peça acessível mostra que, mesmo no universo das celebridades, há espaço para escolhas mais democráticas. Mas, depois desta aparição, é provável que voe das prateleiras.