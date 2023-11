Foi a grande novidade do verão no segmento de beleza. Depois dos perfumes, Prada lançou Prada Beauty, que conta com duas linhas: Skin, pensada para uma rotina completa que vai dos cuidados da pele à tez, e Color, com propostas de maquilhagem.

Agora a linha já se encontra disponível el Portugal, no El Corte Inglés de Lisboa, e online. O PVP dos produtos começa nos 46,40€.

As duas linhas foram desenvolvidas em conjunto, e de acordo com o comunicado “conciliam o minimalismo com o maximalismo, a sofisticação com a diversão, a simplicidade com a versatilidade, recorrendo tanto à tradição como à tecnologia para desenvolver fórmulas e embalagens que combinam harmoniosamente o luxo com a responsabilidade”.

De recordar que a marca que começou por comercializar malas de viagem e artigos em couro, em 1913, conseguiu trilhar o seu caminho no segmento de luxo, sendo uma das referências da Semana da Moda de Milão.

Do design para o universo da beleza, Prada Beauty apresenta-se para já, com uma linha de skincare que inclui um creme hidratante, um sérum e um desmaquilhante. Na área de maquilhagem, tem seis paletas, com quatro cores cada, 13 batons, com acabamento soft-matte e hyper-matte e 33 tons de base.

Pensando nos desafios que a indústria cosmética enfrenta atualmente as embalagens dos produtos Prada Beauty são recarregáveis.

Linha Skin, para repensar o desempenho da pele

“Adaptação enquanto novo fator de desempenho”, é o principal foco do lançamento, com produtos que façam a pele resistir a fatores como stresse ou mudanças ambientais, de forma a reforçar, regenerar e renovar a pele.

Isso é feito através da tecnologia Adapto.gn Smart TechnologyTM, “um complexo multipotente que ajuda a pele a adaptar-se ao seu ambiente em tempo real”, diz-nos o comunicado que acrescenta que “esta tecnologia de precisão tem origem em ativos naturais designados de adaptogénios, uma família de 15 plantas raras que existem há mais de 400 milhões de anos, a resistir às condições mais extremas das várias eras geológicas”.

Fique a conhecer a gama Prada:

Prada Augmented Skin The Cream - Day & Night – 60ml produto completo, 60ml recarga

Prada Augmented Skin The Serum - Face & Eye – 30ml produto completo, 30ml recarga

Prada Augmented Skin The Cleanser & Makeup Remover – 125ml

Linha Color, para repensar a expressão da cor

Com a linha Prada Color, a marca quer trazer um toque de excentricidade a uma tez sofisticada.

Assim, os batons oferecem duas perspetivas de mate, inspiradas nos lábios matificados que podemos ver nos desfiles Prada, uma forma de trazer para o dia a dia aquilo que vemos em grandes produções de moda. “Com base no arquivo de moda da Prada, que contém 27 000 têxteis e padrões, as paletas de sombras apresentam uma curadoria inesperada de pigmentos em acabamentos dinâmicos”, conclui o comunicado.

créditos: Divulgação

Paralelamente, Prada Beauty lança também um conjunto de pincéis e esponja para base, para poder aplicar os produtos da marca.

Fique a conhecer a gama Prada Color:

Prada Monochrome Hyper Matte Durable Weightless Lipcolor – 8g produto completo, 8g recarga – 13 tons

Prada Monochrome Soft Matte Buildable Weightless Lipcolor – 8g produto completo, 8g recarga – 13 tons

Prada Balm Lip-Optimizing Care – 8g – 1 tom Prada Dimensions Durable Multi-Effect Eyeshadow – 6g produto completo, 6g recarga – 6 paletas