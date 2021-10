A coleção "Pakacha" é inspirada em tudo o que é belo. Sendo Zanzibar o lar de Doreen Mashika, bem como a sua fonte de inspiração, a qual - com os seus ventos cruzados e antigas rotas comerciais coloniais - tem sido, desde há séculos, um local de mistura multicultural e cosmopolita. É justamente esta essência de sabores combinados e matizes de cores que encontramos nos padrões khanga estampados em algodão, em que o design de cada um se funde maravilhosamente com as tradições suaíli.

Mashika utiliza a artesania tradicional disponível, de forma inovadora, promovendo-a na moda contemporânea. Simultaneamente, os grandes padrões com pormenores detalhados que chamam a atenção e os slogans khanga, tradicionalmente utilizados para transmitir mensagens, representam características únicas deste vestuário. Para quem conhece África, estas criações irão trazer memórias de mulheres felizes a passear ao longo da costa suaíli de Zanzibar.

Este vestuário é feito à mão, utilizando peças de tecido que demoram 4-6 horas a ser tecidas. As formas abrangem a interpretação atual do estilo feminino, resultando numa mistura única entre o estilo contemporâneo e a qualidade do material khanga tradicional, tornando cada peça fascinantemente única. Os visuais são perfeitos para qualquer mulher que aprecie a estética e a artesania da moda Africana, que valoriza o seu estilo individual. Em suma, esta coleção abrange a identidade Zanzibar de forma a criar um visual inovador!

Veja as imagens da coleção: