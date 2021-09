O outono já bate à porta e a descida das temperaturas está mesmo aí. Está na hora de arrumar as roupas frescas de verão e substituí-las por algo mais quente. A MUJI apresenta soluções de vestuário outono/inverno confortáveis, para homem e mulher, que não podem faltar no guarda-roupa.

Entre as peças must-have estão inúmeras malhas leves, mas quentes para o outono, coletes e casacos de penas, camisas de flanela e pijamas para se manter aquecido.

Os designs simples, mas sofisticados da MUJI são perfeitos para criar looks diversos para todas as ocasiões do dia a dia. Sempre om os olhos postos na sustentabilidade e no respeito pela natureza.

Conheça as sugestões para uma nova estação cheia de conforto e mais quente

Pijamas

créditos: Muji

Os pijamas MUJI são extremamente confortáveis e suaves ao toque, possibilitando uma noite de absoluto descanso. Os materiais de alta qualidade regulam a temperatura corporal, criando uma atmosfera perfeita e atrativa para o sono.

Poderá encontrar uma enorme variedade de pijamas com diversas cores e padrões, desde navy check a simples cinzas, para que encontre algo que combine perfeitamente com a sua personalidade.

Coletes sem colarinho e camisolas de gola alta

créditos: Muji

Tal como os pijamas, calças de treino e chinelos lhe trazem conforto em sua casa, os coletes sem colarinho são companheiros essenciais que causam o mesmo efeito acolhedor nesta estação fria e são ótimos para lidar com as mudanças repentinas de temperatura durante o inverno.

Ao usar esta peça é lhe garantida a sensação parecida como a de estar envolvida em ar quente. A penugem da Muji é leve, macia e quente.

O tecido externo é fabricado de nylon leve e de alta densidade. Além disso, são versáteis, podendo usá-los por baixo de um casaco quando estiver no exterior, e em casa por cima de uma camisa ou camisola.

Tanto para homem como para mulher, as camisolas de gola alta são essenciais para ultrapassar os meses frios do inverno. A MUJI criou camisolas quentes, macias e confortáveis de usar, que não causam irritação ou comichão.

Poderá escolher entre uma enorme variedade de cores, desde preto, castanho, bege, branco, entre muitas outras.

Camisolas de lã de Iaque

créditos: Muji

As camisolas de lã de iaque prometem mantê-la quente e confortável durante todo o outono e inverno.

A mistura da lã merino com a de iaque resulta num material mais macio e liso, nutrido pela natureza. Além disso, trata-se de um material excelente com ótima capacidade de retenção do calor e elasticidade.

Para além do castanho mocha escuro que aproveita ao máximo a cor natural do pelo de iaque, outras cores elegantes também se encontram disponíveis. Com uma malha larga com um toque macio e uma malha de tamanho médio que lhe permite desfrutar da qualidade distinta dos tecidos utilizados, esta gama de vestuário é perfeita para levar para o trabalho, para a escola ou apenas para ficar por casa.

Casacos de penas

créditos: Muji

Para combater o frio do inverno não há nada melhor que um casaco de penas de alta qualidade, que promete mantê-lo quente e confortável.

A MUJI utiliza penugem australiana com um poder de enchimento de 750. A penugem retém o calor dentro da roupa. Esta penugem combina a leveza com o calor.

Indicados para o frio, chuva e neve estão disponíveis em diversas cores e cortes para que possa escolher o casaco que mais se adapta à sua vida e ao seu estilo.