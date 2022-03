Três mulheres. Uma que acorda cedo para apanhar os melhores picos para surfar e depois dedica-se à arte de joias. Outra que palestra sobre empoderamento feminino e é a criadora do podcast "Cinquentei, e agora?". E a terceira, empresária do mercado imobiliário.

O que elas têm em comum? Além de profissionais de sucesso nas suas áreas, Mônica Rosenzweig, Patrícia Garboni e Anne Brightman fazem parte da chamada Geração 50+, formada por mulheres desta faixa etária, que têm enfrentado de frente o etarismo (a discriminação contra indivíduos ou grupos etários com base em estereótipos associados à idade), com charme e autenticidade.

E mais: elas reuniram-se no início de março para produzir um ensaio fotográfico celebrativo da feminilidade, realizado pelo fotógrafo Marcelo Tabach.

“Há uma frase de Coco Chanel que diz que “você pode ser bonita aos trinta, charmosa aos quarenta e irresistível para o resto da sua vida”. E embora pareça um clichê em tempos de luta contra o etarismo, a frase faz total sentido. "Nesta fase, temos maior compreensão de quem somos, da nossa capacidade e nosso valor. Esteticamente falando, sabemos o que nos cai bem, o que, como dizem, nos favorece e um bom gosto apuradíssimo. Por isso, nada mais sensato que nos amarmos nesta idade”, diz Mônica Rosenzweig, que mora em Cascais há vários anos.

Da esq. para a direita: Anne Brightman, Mônica Rosenzweig e Patrícia Garboni créditos: Marcelo Tabach

Durante o ensaio, as três usaram as joias da nova coleção de Mônica, que cai como uma luva na mulher 50+. As peças, cheias de cores e movimento, reúnem pedras preciosas, corais, ouro e prata em desenhos que vão desde os abstratos até os mais simbólicos da marca, como chamsás, olhos gregos e o polvo, que inclusive faz parte da logo de Mônica Rosenzweig.

Patrícia destaca que a fase dos 50+ é o resultado de tudo o que viveu até hoje e faz de tudo para torná-la a melhor possível. "Tudo é tão natural. O que podemos fazer é minimizar o lado mau e trazer cada vez mais informação para dentro de nós".

Mônica completa: "e beleza também. Afinal, merecemos tudo de maravilhoso sempre. E não existe um padrão de beleza único, afinal todas somos de verdade, não somos de plástico. Aqui bate um coração".

O ensaio Mulheres 50+ está no Instagram da marca (@monicarosenzweig) para inspirar todas que fazem parte deste movimento, “Queremos inspirar outras mulheres e se verem como são, com mais afeto, amor e orgulho. Que elas possam se espelhar em nós, mulheres de verdade, e se sintam tão incríveis como nos sentimos não apenas nesse dia, como em todos os outros”, conclui Mônica.