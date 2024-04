Em 2016, com a aproximação do aniversário de 250 anos de tradição no fabrico de calçado, a BIRKENSTOCK comissionou a um grupo de historiadores conceituados, sob liderança da Dra. Andrea H. Schneider-Braunberger, uma investigação com base nos mais elevados padrões científicos sobre a história da família alemã de sapateiros e dos seus respetivos negócios. Hoje, quase oito anos depois, os resultados deste extenso projeto de história empresarial já estão disponíveis e serão publicados sob a forma de livro. O relatório de investigação de quase 500 páginas é uma leitura obrigatória para brand lovers, entusiastas de cultura e moda e para todos os que trabalham ou seguem a indústria de lifestyle. O livro será publicado internacionalmente pela Prestel e pela DAV em países de língua alemã, e estará disponível nas livrarias a partir de março de 2024.

A BIRKENSTOCK é frequentemente descrita como uma das super marcas que resistiram ao teste do tempo. No entanto, a perceção da marca é frequentemente diluída por estereótipos, preconceitos e mal-entendidos. Este estudo fornece um novo quadro de referência: pela primeira vez, a história da BIRKENSTOCK foi cientificamente examinada em todas as suas vertentes e, deste modo, a marca, a sua história e o seu propósito são fundamentados em factos. Este estudo é uma das poucas histórias de empresas investigadas cientificamente na esfera da saúde, moda e luxo.

"Foi uma grande viagem às raízes da nossa marca. A herança de dois séculos e meio traz consigo uma grande responsabilidade. Desde o início, ficou claro para mim que este não poderia ser um simples projeto de marketing", explicou Oliver Reichert, CEO da BIRKENSTOCK, sobre a importância deste projeto em comunicado. "Ter uma perspectiva global e abrangente também foi importante para mim, uma vez que a nossa marca é percepcionada de forma muito diferente. Para os consumidores alemães, somos uma marca de calçado, enquanto o resto do mundo nos vê como uma marca de lifestyle e zeitgeist."

Processo de investigação baseado nos mais elevados padrões científicos

Inspirada pela descoberta acidental de manuscritos de Carl Birkenstock, em 2016, a BIRKENSTOCK deu início a este projeto pioneiro. Ao longo dos últimos quase oito anos, uma equipa de 15 historiadores e especialistas de renome investigou a empresa, a marca e a história da família e desenvolveu uma imagem densa da marca que conhecemos hoje. Da lista de autores fazem parte Kai Balazs-Bartesch, Emily Brayshaw, Taylor Bridges, Pierre-Yves Donz, Hayley Edwards-Dujardin, alice Janssens, Christian Kleinshmidt, Roman Köster, Emanuela Scarpellini, Andrea Schneider-Braunberger, Johanna Steinfeld, Liz Tregenza, Alexander von den Benken e Mary A. Yeager. Todos os historiadores tiveram acesso ilimitado aos arquivos corporativos da BIRKENSTOCK para poderem avaliar academicamente a história da marca num processo de investigação aberto e imparcial. Além disso, foi efetuada uma pesquisa em arquivos externos, entrevistas com várias testemunhas contemporâneas e funcionários que responderam a perguntas, opiniões e trocas de impressões.

Liderados pela Dra. Andrea Schneider-Braunberger, historiadora e CEO da Business History Society (Gesellschaft für Unternehmensgeschichte, GUG), fragmentos de história, lendas e suposições, que até então tinham sido transmitidos sobretudo oralmente, foram finalmente estabelecidos como factos numa investigação com mais de 10.000 horas de trabalho. No decurso do seu trabalho, os especialistas criaram um arquivo que estará acessível digitalmente através de um microsite em Birkenstock.com e que será lançado no primeiro semestre de 2024.

Uma narrativa de inovação e dedicação inabalável à saúde dos pés

Esta investigação histórica define um quadro denso de uma marca profundamente enraizada no objetivo de dar a todos a possibilidade de caminhar como a natureza pretende, com um compromisso inabalável no que à inovação e design diz respeito. A história da empresa é apresentada, incluindo momentos marcantes, fases de desenvolvimento e personagens chave.

Os resultados narram uma história de coragem empresarial e de curiosidade ininterrupta pela biomecânica dos pés e a ligação única entre a saúde dos pés e a paixão empresarial ao longo de dois séculos e meio. A extensa investigação histórica aprofunda as raízes do património rico da BIRKENSTOCK, e não se limita a lançar a luz sobre a evolução desde o humilde início como oficina de sapateiro e empresa familiar em 1774, até ao estatuto atual de marca global e fenómeno zeitgeist. Os temas do calçado, da saúde e da cultura são integrados na narrativa e o leitor é levado numa viagem à volta do mundo. Uma perspetiva particularmente criativa abre agora com o mundo da moda e do cinema, onde o poder simbólico da BIRKENSTOCK no contexto social se torna evidente.

Os resultados históricos provam que a missão de promover a saúde dos pés, as invenções da BIRKENSTOCK e a linguagem de design de Karl Birkenstock estavam à frente do seu tempo. Atualmente, a BIRKENSTOCK evoluiu de uma empresa multigeracional para uma marca universal profundamente enraizada no seu objetivo e construída em torno de um legado da icónica footbed e tradição ortopédica. Contra todas as probabilidades, este compromisso e esta profunda relevância cultural que resistiu ao teste do tempo chegou ao centro da sociedade.

O livro da Birkenstock

1029717 Birkenstock 250yrs Anniversary Corporate History Book créditos: Birkenstock

A BIRKENSTOCK honrará a tradição de 250 anos no fabrico de calçado com múltiplos projetos ao longo de 2024. O estudo histórico "The Evolution of a Universal Purpose and Zeitgeist Brand" será seguido por dois livros publicados pela editora alemã de renome mundial Steidl: o "Book of BIRKENSTOCK" e um livro de vários volumes “Old Mills Never Die”. Ambos os projetos serão lançados na primavera de 2024.

O "Book of BIRKENSTOCK", desenhado pela Bureau Borsche, agência de design com sede em Munique, é uma celebração criativa do papel deste fabricante de calçado na cultura global, proporcionando uma história exuberante e visual da marca dando a conhecer os bastidores da produção alemã e os processos de design.

A edição limitada de “Old Mills Never Die", com curadoria e produção da Steidl Publishers, é apresentado em quatro livros de tamanhos e designs variados numa caixa de madeira, com uma abordagem fotográfica de Henry Leutwyler, Werner Bartsch e Juergen Teller e um caderno com o logotipos históricos e esboços de embalagens de Carl Birkenstock (1900-1982), cada um refletindo um aspecto diferente do universo BIRKENSTOCK.

Para além disto, edições limitadas de produtos homenagearão a lenda da footbed e o seu compromisso com a função, a saúde dos pés e a inovação, ao mesmo tempo que celebra o design único da BIRKENSTOCK.

O livro "The Evolution of a Universal Purpose and Zeitgeist Brand" já disponível em inglês e alemão, por 42 €, online e em pontos de venda selecionados da marca alemã.