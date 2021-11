A Bershka convidou a eclética cantora e influencer Patricia Manfield, a.k.a “Heir”, para ser a protagonista do novo editorial. Nascida na Rússia e criada em Itália, esta talentosa artista conquistou um nome no panorama musical e na moda internacional, graças ao seu ousado, e ao mesmo tempo sofisticado, estilo pessoal.

Neste segundo lançamento de GOING OUT, a cor é a estrela principal. Mais especificamente, o laranja, o rosa e o verde (nas suas versões mais vibrantes) são os tons que predominam nas peças desta nova proposta.

Ainda assim, também a marca também quis deixar espaço para o sempre triunfante preto, que nesta linha surge no casaco com efeito pele e colarinho em faux fur ou no vestido justo de veludo com uma fivela em strass no decote.

A silhueta de ampulheta ditará, sem dúvida, o ritmo da noite, com uma cintura ultrafina compensada por ombros mais pronunciados. O estilo cut out também é imprescindível nesta temporada outono- inverno 21/22 e pode ser visto no conjunto verde brilhante composto por top e calças justas.

Também está incluído um vestido e um top com estampado psicadélico, especialmente criado para esta ocasião. Os tecidos acetinados são outros protagonistas desta nova seleção de peças, e o vestido rosa fúcsia com plumas nas mangas e decote XXL ilustra bem este papel.