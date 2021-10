A coleção "Aquatic" para a próxima Primavera-Verão 2022 é composta por vestuário feminino e vestuário masculino com um estilo zen, confortável e agradável. A paleta de cores é composta por tons de verde-mar, turquesa e azul.

Os cortes e silhuetas estão combinam inspirações da minha cultura tunisina da designer, bem como referências do Japão, que a fascinam: Barnous do Norte de África misturados com túnicas, calças sarouel e babuchas, e também quimonos. Alguns dos tecidos escolhidos são feitos à mão de forma artesanal, na Tunísia. É o caso da seda crua, muito específica da Medina de Tunes, que significa a cidade velha. Esses tecidos de seda crua feitos à mão são tradicionalmente utilizados para Jebbas, a roupa de cerimónia masculina, túnicas compridas sem mangas usadas sobre uma camisa e calças largas. Outro tecido feito à mão que foi utilizado é uma mistura de algodão e linho com riscas gráficas, feita segundo a tradição da região costeira do Sahel. A designer acrescentou toques de organza, que trazem alguma leveza e transparência à coleção.

Colaborou com um artesão num atelier da Medina de Tunes para reinterpretar as babuchas, que tradicionalmente são chinelos rasos de couro originários do Norte de África. As babuchas desta coleção são feitas à mão em couro e apresentam uma plataforma em corda. Leves e com alguma plataforma trazem elegância e conforto ao andar. Os acessórios e bolsas concebidos são extremamente minimalistas, imitando volumes geométricos, sem fechos visíveis.

