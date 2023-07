Adolfo Dominguez

Se pretende trazer mais elegância, modernidade e um toque de cor para o seu guarda-roupa, poderá encontrar as peças que precisa na nova loja da Adolfo Dominguez.

O Vasco da Gama foi o local escolhido para esta abertura na capital e que conta com conceito diferenciador visível tanto na sua decoração, inspirada nos elementos da terra, tanto no serviço de compra personalizado.

Localizada no piso 1, aqui vai encontrar diferentes propostas de vestuário para homem e para mulher, assim como uma vasta gama de acessórios e calçado para compôr os seus looks.

Com mais de 215 metros quadrados, recorde-se que este é o terceiro espaço da marca espanhola em Lisboa.

The Barber Company

As galerias do Saldanha Residence, em Lisboa, acabam de receber um novo espaço dedicado exclusivamente ao público masculino: a barbearia The Barber Company.

Localizada no piso 0 e com uma decoração que junta elementos das emblemáticas cidades de Nova Iorque e Paris, aqui vai poder cuidar da sua barba, do seu cabelo e não só. Se quiser apostar num corte diferente ou perceber o que lhe fica melhor, o espaço conta com um serviço de aconselhamento personalizado que o irá ajudar nessa tarefa.

The Barber Company está aberta todos os dias entre as 10h00 e as 22h00.

Guess

Desde o fim de abril que a Guess do Amoreiras Shopping Center está de cara lavada. Esta loja, que é considerado um dos espaços de referência da marca na capital, conta agora com um novo conceito.

Ao longo dos seus 150m2, os fãs vão poder encontrar as diferentes coleções e gamas mais icónicas da marca italiana, onde se incluem a GUESS e Guess Jeans. Com o objetivo de reforçar a sua oferta para mulher, o espaço passou a disponiblizar peças exclusivas da linha premium Marciano by GUESS.

Localizada no piso 2, recorde-se que esta é uma das 15 lojas premium que a marca tem a nível nacional.

Kiko Milano

Mais ampla e mais moderna. É isto que pode esperar da nova loja da Kiko Milano que abriu voltou a abrir portas no final de abril no CascaiShopping.

Neste espaço vai encontrar tudo aquilo que precisa para criar os seus looks de makeup e descobrir as últimas tendências do momento no que diz respeito ao mundo de beleza e maquilhagem.

A marca de cosmética italiana está localizada no piso 1.

ECCO

No ano em que assinala o seu 60º aniversário, a ECCO escolheu o centro comercial Colombo para inaugurar um novo espaço na capital. De forma a que todos os clientes pudessem ter uma "experiência de compra intimista, personalizada e luxuosa", a marca dinamarquesa apostou numa loja com 226 m2 e numa decoração em tons de bege e terra.

Com uma gama que junta qualidade, conforto e inovação, neste espaço vai encontrar uma grande variedade de calçado e acessórios premium para toda a família, sendo ainda possível personalizar alguns dos seus artigos preferidos graças a um serviço disponiblizado pela marca.

"O Colombo é uma referência como destino de compras em Lisboa e, não há dúvidas, que é um lugar estratégico onde a marca queria estar presente. Este ano, demos mais um passo em direção ao futuro da marca em Portugal, ao abrir este espaço, num lugar tão icónico e não poderia ser num ano mais especial, em que celebramos 60 anos de história", refere Marco Costa, Head of Retail South Europe da empresa, em comunicado.

A loja ECCO está localizada no piso 1.

Lefties

A Lefties, conhecida por oferecer uma grande variedade de vestuário, calçado e acessórios para toda a família a preços low cost, acaba de abrir aquela que é a sua maior loja em território nacional.

Localizada no Strada Outlet, este espaço comercial foi alvo de uma ampliação e renovação, contando com muitas novidades. Ao longo de dois pisos vai encontrar todas as diferentes gamas da marca, incluindo as coleções de homewear, desportiva e interior.

Para dar um toque moderno à loja foram implementados novos provadores, pagamento com upgrades tecnológicos e uma zona de personalização. Todos aqueles que quiserem entreter-se na sua próxima ida às compras, podem fazê-lo junto das diferentes máquinas de jogos vintage instaladas numa zona específica para o efeito.

Padel Nuestro

Desde maio que os fãs de padel têm um espaço dedicado exclusivamente a esta modalidade desportiva em Lisboa. Chama-se Padel Nuestro e é uma das novas lojas a abrir portas no Freeport Lisboa Fashion Outlet.

Aquele que é o seu primeiro espaço em formato outlet conta com 200 m2 e uma grande variedade de produtos essenciais para homem e mulher: peças de vestuário, calçado técnico e material desportivo, como bolas e raquetes.

“Esta é uma resposta direta às tendências atuais e ao crescente gosto pelo desporto que se tem verificado no nosso país. Acreditamos que esta oferta complementa o nosso portefólio e a experiência que queremos proporcionar aos nossos convidados.”, disse Conceição Monteiro, Diretora de Leasing da Via Outlets em Portugal, em comunicado.

Uma curiosidade vai para o facto de a loja Padel Nuestro ter uma test zone onde os fãs desta modalidade podem experimentar alguns dos seus produtos durante a visita.

Birkomania

Se vive em Lisboa e é fã de Birkenstock, de certeza que já ouviu falar na loja Birkomania que, desde 2005, se assumiu como um espaço de referência e ponto de venda autorizado da marca alemã na capital.

De forma a diversificar e ampliar a sua oferta, a "meca" dos fãs de Birkenstock adicionou novas marcas ao seu portefólio no que diz respeito a calçado confortável.

On, Palladium, Asportuguesas e CROCS são apenas algumas das opções que agora pode experimentar ao vivo e a cores na sua próxima ida às compras na baixa lisboeta.

Descubra todas as novidades da BIRKOMANIA no seu espaço físico, localizado na Rua da Assunção 46, ou online.