Perfumes & Companhia

Mais espaçosa e com mais marcas. É assim que se pode descrever a nova loja da Perfumes & Companhia do CascaiShopping que abriu portas no fim de março.

O espaço conta agora com 400 m2 onde os beauty lovers vão poder descobrir 190 marcas e milhares de produtos que compreendem perfumaria, maquilhagem e cosmética.

Para além de Chanel, Dior, La Prairie, Armani Beauty, Tom Ford ou Acqua di Parma, esta será a primeira loja a comercializar em exclusivo a marca Kiehl's.

Instalado no piso 0, este espaço “conta com um corner de Clean Beauty, uma zona de maquilhagem MAC, Beauty Studio, Makeup Station, prontos a tonar ainda mais bonitos todos os que a visitam”, adianta a marca.

New Balance

Se é fã de New Balance não deve deixar de conhecer o novo espaço da marca que acaba de abrir portas em Lisboa.

O Centro Colombo foi o local escolhido para instalar esta loja que se destaca de todas as outras devido ao seu design Uncommon Common. No fundo trata-se de um conceito diferenciador, que chega agora pela primeira vez a Portugal, e onde o consumidor é a estrela principal.

“Concebida à volta de assentos centrais, a loja tem como objetivo convidar os clientes a reunirem-se, a inspirarem-se uns nos outros e a encontrarem o seu estilo autêntico”, pode ler-se no comunicado. “O conceito da loja inclui uma seleção cuidadosamente escolhida de artigos que, juntamente com narrativas visuais, destacam a história da New Balance e como a marca se posiciona nas áreas do desporto e Lifestyle.”

Para além do calçado, aqui também poderá conhecer e experimentar algumas das propostas de vestuário da marca.

A loja New Balance está instalada no piso 2.

Wells

O Largo do Rato, em Lisboa, foi o local escolhido para receber a nova loja da Wells. Esta abertura destaca-se por incorporar o conceito Beauty onde os clientes podem ter acesso a um grande leque de marcas e experiências diferenciadoras.

Por exemplo, o Makeup Bar permite-lhe testar diferentes produtos de maquilhagem Maybelline, L’Oréal Paris ou, NYX antes de efetuar a compra e, caso necessário, ter aconselhamento profissional. Já o Mask Bar é um espaço unicamente dedicado a máscaras de rosto e de corpo. Com mais de 100 produtos disponíveis, onde o mais difícil vai ser escolher.

No campo da maquilhagem e perfumaria poderá encontrar, entre outras novidades, Clarins, Clinique, Lancôme, Carolina Herrera, Giorgio Armani e Yves Saint Laurent. Se é fã de pechinchas, no WOW! Market poderá encontrar diferentes produtos de maquilhagem e travel size que não ultrapassam os 3€.

Para além da cosmética, esta loja oferece ainda uma área de parafarmácia, ótica e serviços especializados, tais como consultas de optometria e audiologia.

A Wells do Rato funciona de segunda a sábado das 8h30 às 20h00, e das 9h00 às 20h00 aos domingos e feriados.

Steve Madden

Desde o fim de março que a Steve Madden conta com uma nova loja em território nacional onde já é possível conhecer todas as suas propostas de calçado.

Para instalar a aquele é o terceiro espaço em Portugal, a marca norte-americana elegeu o piso 1 do CascaiShopping. Com foco na irreverência, modernidade e ousadia, foi criado um espaço feito à sua medida e que transmitisse aquele que é o ADN da marca.

“Através das suas linhas, brilhos e cores, a marca promete contar a verdadeira "New York Story", agora também em Cascais”, pode ler-se no comunicado. “A energia nova-iorquina está presente, não só nas novidades de cada coleção, mas também em toda a experiência dentro de loja.”

O espaço com 78 metros quadrados destaca-se pela sua vasta coleção de calçado onde é possível encontrar opções que se adequam a todos os momentos do dia, como é o caso de ténis, sandálias, sapatos ou loafers.

Wiñk

Se reside em Aveiro, tem o hábito de depilar as sobrancelhas e deixa sempre esta tarefa nas mãos de um profissional, temos uma novidade para lhe dar.

A Wiñk, marca portuguesa que há 17 anos se dedica ao serviço de pestanas e sobrancelhas, acaba de abrir portas no Fórum Aveiro.

Neste espaço comercial poderá experimentar diferentes serviços de design e styling de sobrancelhas, assim como o famoso método de Threading, que consiste em fazer a depilação de sobrancelhas com recurso a fio, e no qual a marca foi pioneira.

"O conceito de beleza está cada vez mais associado ao bem-estar. Isto significa que o consumidor não procura apenas ter boa aparência, mas principalmente sentir-se bem, e é por isso que queremos estar cada vez mais perto dos nossos clientes: só assim responderemos de forma mais atenta às suas necessidades”, diz Filipa Muñoz de Oliveira, CEO e fundadora da Wiñk, em comunicado.

A Wink está localizada no piso 1.

Loja das meias

A Loja das Meias, localizada na linha de Cascais e considerado um espaço icónico, está de cara lavada.

A marca portuguesa, onde se respira moda a partir do momento em que se entra, foi alvo de uma renovação que veio dar um novo dinamismo e um toque mais luxuoso ao número 4 da Avenida Valbom.

A diferença mais evidente vai para a ampliação das montras, o que veio permitir uma maior entrada de luz no interior da loja, seguindo-se a decoração clean e em tons claros que acabam por evidenciar as peças em exposição.

O atelier de arquitetura Cardinali & Gazzabin Architects desenvolveu também uma zona lounge onde os clientes podem experimentar os looks preferidos. Ao longo de cada um dos três andares é possível descobrir diferentes propostas femininas e masculinas de marcas como Celine, Loewe, Balmain, Jacquemus, Dolce&Gabbana ou Zadig&Voltaire.

Se é fã de arte, deverá subir até ao piso 2 onde irá encontrar o painel de cerâmica “A Mulher e a Moda” idealizado pelo artista plástico Querubim Lapa na década de 1960 para a antiga Loja das Meias, instalada no Rossio até 2007.

Segundo Pedro Miguel Costa, bisneto do fundador da Loja das Meias e atual diretor geral, "a Loja das Meias está há mais de 120 anos na vanguarda do mundo da moda e, sem dúvida, que a crescente procura por produtos de luxo foi o grande impulsionador para renovarmos completamente a loja de Cascais. Estando inserida numa vila que se tem diferenciado pela oferta muito qualitativa em termos de hotéis, campos de golfe, resorts e eventos internacionais, há um crescente público de nacionais e estrangeiros que procuram moda de luxo, fazendo todo o sentido estarmos aqui”, refere em comunicado.