Mariano Shoes

A Mariano Shoes, que já conta com praticamente 80 anos de experiência no sector do calçado nacional, acaba de inaugurar a sua segunda loja na capital.

O piso 1 do centro comercial Colombo foi o local escolhido pela marca de luxo 100% portuguesa para esta abertura que se vem juntar ao espaço existente na Rua Castilho.

Ao longo dos 31 metros quadrados é possível encontrar uma vasta gama de sapatos para homem e mulher que "mantém o seu espírito de artesão vivo e continua fiel ao seu compromisso de produzir calçado de alta qualidade feito à mão."

De forma a promover um consumo mais responsável e sustentável, é de destacar que a marca disponibiliza um serviço de restauro, permitindo que todos os produtos adquiridos tenham um maior tempo de vida e utilização.

Nespresso

Durante o mês de outubro, a cidade de Viseu deu as boas-vindas a um novo espaço que promete conquistar todos os amantes de café: a Boutique Nespresso.

Se é fã da famosa marca italiana, não deve deixar de visitar o Palácio do Gelo Shopping onde poderá mergulhar a fundo no universo Nespresso: pode experimentar as suas diferentes variedades de café com a ajuda dos Coffee Specialists como descobrir, ao vivo e a cores, os diferentes modelos de máquinas da marca.

É de destacar que esta loja conta com o Recycling Corner, um espaço onde poderá entregar as suas cápsulas de café usadas que, posteriormente, são recicladas.

A Boutique Nespresso está localizada no piso 0.

Benamôr

As flores de Jacarandá, conhecidas pela sua tonalidade lilás, foram a grande inspiração por detrás da nova loja Benamôr que acaba de abrir portas na capital lisboeta.

O centro comercial Vasco da Gama recebeu este novo espaço onde o público poderá ficar a conhecer a história desta marca centenária cujas linhas de produtos são batizadas - e confecionadas - em homenagem a diferentes flores nacionais.

"Esta abertura foi cuidadosamente projetada para criar uma atmosfera convidativa, evocando a beleza das flores, dando tributo à riqueza botânica portuguesa, que inspira a marca há quase um século. Aqui, as flores que decoram a cidade na primavera convidam a experimentar as melhores receitas de beleza desta marca portuguesa", refere a marca em comunicado sobre esta novidade.

A Benamôr está localizada no piso 2.

Normal

A Normal, famosa por oferecer produtos normais a preços anormais, acaba de abrir mais um espaço em Portugal. A zona de Entrecampos, em Lisboa, foi o local escolhido para estrear um novo conceito na capital: a sua primeira loja de rua.

“Sabemos, por experiência em outros mercados, que o nosso conceito de loja resulta muito bem tanto em centros comerciais como no comércio de rua. Por isso, para nós, conseguirmos finalmente abrir duas lojas com estas características, é espetacular – e esperamos abrir muitas mais pelo país”, afirma Torben Mouritsen, CEO da marca, em comunicado sobre este espaço que se vem juntar ao de Santa Catarina, no Porto, inaugurado este mês.

Esta abertura conta com dois pisos onde poderá descobrir mais de 4.000 artigos da cadeia dinamarquesa - que incluem opções de beleza, cabelo, produtos domésticos ou papelaria - sempre a preços baixos.

Descubra mais, aqui.

Sportino

A baixa do Porto acaba de receber uma nova Sportino localizada em frente ao Mercado do Bolhão. Mas ao contrário dos seus outros dois espaços a Norte do país, esta loja destaca-se pelo seu conceito inovador, minimalista e mais amigo do ambiente: o Wabi Sabi (侘 寂).

O Japão foi o ponto de partida para a criação deste espaço que conta com cerca de 140 metros quadrados e detalhes únicos. "A Sportino abraça assim a natureza, utilizando materiais extraídos das árvores, como a cortiça, e derivados das mesmas, como placas de fibra de madeira e celulose. Esta abordagem eco-consciente faz com que a loja seja um exemplo de sustentabilidade, com materiais recicláveis a serem a base da sua construção", pode ler-se no comunicado oficial.

A marca portuguesa, que oferece uma vasta oferta de sneakers e athleisure, está localizada na Rua Formosa 309, 4000-252 Porto.

Guess

Após passar por um período de renovação, a flagship da Guess Jeans localizada no piso 1 do Colombo, em Lisboa, está de cara lavada e conta com um novo conceito.

"Este espaço não só se diferencia pelo glamour da sua decoração, com elementos em madeira em destaque, como pela sensualidade do design e variedade eclética das mais recentes linhas", refere a marca em comunicado sobre a loja que reabriu portas este mês.

São mais de 140 metros quadrados onde os fãs vão poder encontrar peças da coleção Marciano by GUESS e propostas masculinas e femininas da GUESS Jeans.