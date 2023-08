1. Proteja-se do sol

Não se esqueça que um protetor solar facial antes de iniciar a maquilhagem é o melhor amigo da nossa pele. Além de prevenir os danos causados pelo sol, também ajuda a manter a maquilhagem por mais tempo.

2. Recorra a uma base leve

Opte por uma base leve, que irá uniformizar o tom de pele sem a sobrecarregar. No verão, é essencial que a pele respire e evitar-se a sensação de peso causada por produtos mais densos.

3. Arrisque na cor com sombras coloridas

Aproveite a energia do verão e adicione um toque de cor aos seus olhos. Por que não arriscar em tons como laranja ou azul, para criar looks diferentes? Aplique a sombra com um pincel para obter um acabamento suave e natural, ou então aplique com cuidado junto à linha de água.

4. Aposte nas pestanas

Quando se trata de maquilhagem, as pestanas fazem toda a diferença. Faça uma aplicação gradual consoante o efeito desejado e realce a beleza natural dos seus olhos.

5. Mantenha os lábios hidratados

Escolha um bálsamo labial hidratante ou um gloss com uma leve cor para manter os seus lábios macios e protegidos durante o verão, de preferência com proteção SPF. Evite cores escuras e opte por tons mais suaves e naturais.