1. Apostar num corte adequado à cor do cabelo é fundamental, e o cabelo branco não é exceção. De forma a realçar este tom em específico deve apostar num corte com atitude e personalidade, uma vez que este tipo de cabelo é mais frisado e resistente.

2. Tendo em conta que o cabelo branco oxida com o ar, poluição, sol e ferramentas de calor, a manutenção é essencial. Para manter o seu cabelo bonito e cuidado, deve apostar numa rotina capilar que inclua produtos específicos para irão suavizar e proteger os fios capilares das agressões externas.

3. Deve lavar o cabelo entre uma a duas vezes por semana com um shampo rico em pigmento violeta/azul, sendo que as restantes lavagens devem ser realizadas com um produto indicado para o seu couro cabeludo.

4. Outro passo importanto é a aposta numa máscara capilar que irá nutrir o cabelo e neutralizar em profundidade o tom amarelado dos fios capilares.

5. Se tem por hábito utilizar secador, placas ou ferros de ondular, deve apostar na utilização de um leave in termo-activo de forma a proteger o cabelo das temperaturas elevadas destas ferramentas de styling.