No mês em que a NET-A-PORTER comemora seu 20º aniversário, a marca pediu a 20 mulheres incríveis - desde designers, escritoras, fundadoras, ativistas, atrizes - que partilhassem palavras de sabedoria que gostariam de ter recebido elas próprias quando tinham 20 anos.

1. Alison Loehnis, Presidente NET-A-PORTER & MR PORTER: "É mais jovem do que pensa. Nunca se sentirá adulto. Nunca subestime o poder de um sorriso. Nunca se arrependerá do tempo gasto com a família e os amigos. Viajar, viajar, viajar! As notas da escola não são assim tão importantes, o trabalho duro sim. Siga o seu instinto - raramente a vai decepcionar. O que não mata torna-o mais forte. O seu amor pela moda um dia vai dar-lhe jeito".

2. Donatella Versace, Designer: "Eu diria a mim mesma que vou ter uma vida incrível, cheia de amor, mas também com a sua quota parte de dor ... Que serei uma sobrevivente e, por essa razão, vou sentir uma ligação mais forte com as pessoas, especialmente aquelas que sofrem ou que estão a ser maltratadas".

3. Margaret Atwood, escritora: "No Canadá, em 1960, poucos escritores ganhavam a vida e todos sabemos que as escritoras são loucas e condenadas a ficarem solteiras. O meu conselho: os tempos vão mudar assim como as atitudes. Você pode ajudar a mudá-las".

4. Jane Fonda, atriz e ativista: "Eu diria a mim mesma que o NÃO é uma frase completa. Aos 20 anos eu era como uma peneira, não tinha limites, queria desesperadamente ser amada e, por isso, eu dizia que sim a tudo o que me pedissem".

5. Janet Mock, escritora: "Não deixe a falta de imaginação de ninguém, expectativas baixas ou projeções distorcidas afastá-lo do seu caminho".

6. Ava DuVernay, realizadora: "Eu aprendi na última década que alguma coisa má que está a acontecer, não está a acontecer-lhe a si, mas sim para si".

7. Gillian Anderson, atriz: "Não se preocupe com o que os outros pensam de si. A sua opinião é a única que importa".

8. Emilia Wickstead, designer: "É fácil deixar-se levar quando segue o seu coração, mas apreciar o presente é uma parte importante da jornada".

9. Charlotte Tilbury, maquilhadora: "Recebi uma nota de um editor de beleza que dizia "Vai à luta!. Eu sei que serás uma estrela". Isso incentivou-se a seguir os meus sonhos em tempos difíceis e realmente me motivou quando eu estava com à procura de emprego e a lutar por uma vida melhor".

10. Misty Copeland, bailarina: "Acima de tudo, aceite tudo o que está por vir e saiba que a sua voz pode ser usada para trazer mudanças muito além do que fará no palco durante a sua carreira".

11. Zainab Salbi, ativista: "Ah, como eu gostaria que o meu eu aos 20 anos soubesse que ela é tão bonita. Que a sua beleza vem do coração e da alma".

12. Roisin Murphy, cantora: "O meu eu aos 20 anos de idade era o meu eu mais instintivo. Eu assinei o meu contrato com a editora quando tinha 20 anos, então eu dizia a mim mesma que seguir o meu instinto, seguir a onda, era a coisa certa - mas não se deixe levar pela ansiedade de não merecer, de não conseguir lidar com isso".

13. Barbara Sturm, fundadora de uma marca de cosmética: "Não gaste muito tempo preocupada com coisas que não pode mudar. Apenas siga em frente e sorria".

14. Bernardine Evaristo, escritora: "Eu diria para desenvolver conscientemente uma atitude mental positiva, mais cedo do que tarde, porque ajudará a ultrapassar os momentos difíceis, que podem durar muitos anos. Também ajudará a aumentar o seu talento, alcançar os seus objetivos e torná-la mais compassiva com os seus companheiros de vida, o que é importante para um escritor que precisa entender e não julgar as suas criações fictícias".

15. Simone Rocha, criativa: "Eu estava no meu primeiro ano de mestrado na CSM. Diria a mim mesma para ouvir, concentrar-se e contribuir; [e] visitar mais a biblioteca".

16. Gucci Westman, maquilhadora: "Nunca tenha medo de sair da sua zona de conforto. Se não tentar, nunca saberá o que essa nova oportunidade poderia ter lhe trazido".

17. Chimamanda Ngozi Adichie, escritora: "Olhando agora (aos 41) para fotos minhas aos 20, não posso acreditar quanto tempo perdi a acreditar que não era suficiente como era".

18. Maria Balshaw, directora do Tate: "Seria bom se alguém também tivesse me avisado que um dia eu iria gerir o Tate que eu tanto adorava visitar quando tinha 20 anos. Mas eu não teria acreditado neles."

19. Tata Harper, fundadora de uma marca de beleza: "É um momento ao qual não irá regressar nunca mais. Por isso, não deixe que ninguém nem nada a impeça de seguir em frente. Mais importante, divirta-se!".

20. Isabel Marant, designer de moda: "Acho que aos 20 anos é um período em que há uma procura por nós próprios e uma idade em que podemos brincar muito com a nossa aparência. E isso é algo que deve fazer, encontrar-se e ganhar autoconfiança".

