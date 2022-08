Com o fim das férias de verão e o regresso ao trabalho, esta é a época perfeita para começar a renovar o seu armário para a temporada outono/inverno. Se ainda não teve tempo de ver quais as tendências da estação e precisa de ideias nesta tarefa, a Fashion Clinic dá-lhe uma ajuda.

Miu Miu, Saint Laurent e Stella McCartney são as três marcas que se destacam na próxima temporada e que estão repletas de peças que pode adicionar ao seu closet. Dê uma vista de olhos nas seleções da Fashion Clinic Boavista.

créditos: Fashion Clinic

Conjunto em lã axadrezado azul e verde composto por blazer e saia plissada Miu Miu (2.400 € e 1.150 € respetivamente) e sapatos loafer bicolor em castanho e branco Miu Miu (850 €)

créditos: Fashion Clinic

Clutch em veludo azul Saint Laurent (preço sob consulta), fato de ganga com blazer com lapelas e calças a direto Saint Laurent (1.990,00 € e 690,00 € respetivamente), saia maxi de cintura subida com racha em lã Saint Laurent (1.290,00 €), carteira preta Saint Laurent (preço sob consulta), sandálias plataforma Jodie em pele preta Saint Laurent (795,00 €) e colete preto em lã com bolsos Saint Laurent -(890 €).

créditos: Fashion Clinic

Casaco oversize em lã laranja Stella McCartney (1.295,00 €) e carteira Frayme em pele vegan preta com alço entrelaçada em metal dourado Stella McCartney (1.295,00 €).

A Fashion Clinic Boavista, que pertence ao Amorim Luxury Group, está localizada na Av. da Boavista, nº 4167, no Porto e está aberta de segunda-feira a domingo, entre as 10h00 e as 19h00.

