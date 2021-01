Clássicos e elegantes, a marcar ou não a cintura, os abrigos das coleções de outono/inverno 2020/21, agora em saldo no início do novo ano, não deixam passar o frio e são ideais para quem tem uma rotina de trabalho com compromissos sociais.

