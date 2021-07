Use o seu swimwear nos seus looks e surpreenda-se

O verão é sempre aquela altura em que gostamos de investir em fatos-de-banho e biquínis, ainda que já tenhamos a gaveta do swimwear a rebentar “pelas costuras”. Só mais um, ou só mais outro e, quando damos por nós, temos mais fatos-de-banho do que oportunidades para os usar.

Se este for o seu caso, saiba que não está sozinha e que pode sempre incluir o seu swimwear nos seus looks de verão. Faça-o desta forma:

Usar um fato-de-banho por baixo do blazer

Neste ano, temos visto que muitas influencers têm optado por trocar os tops básicos por swimwear quando vestem um look de fato completo. Fazem-no para dar um edge ao look, ao brincar com a seriedade do fato, em conjunção com o fato-de-banho.

Trocar os bodies por fatos-de-banho

Uma forma de dar uso aos seus fatos-de-banho é usar os mesmos, como se estes fossem bodies.

Combine o seu fato-de-banho favorito, seja ele liso ou com padrão, com umas baggy jeans ou até umas bermudas largueironas e obtenha um look super cool.

Usar um biquíni por baixo de uma camisa de verão

A próxima vez que for vestir um look com uma camisa de verão, opte por deixá-la aberta e use um biquíni por baixo.

Na realidade é como se estivesse a usar um soutien, mas desta forma pode deixá-lo visível, mostrando uma vertente mais feminina e arriscada.