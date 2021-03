tryon: Estes looks de primavera vão tornar os seus dias mais trendy

Já se começam a notar os dias mais compridos, e a ânsia de trocar os fatos-de-treino por looks giros para os aproveitar é cada vez maior.

Embora o confinamento ainda seja a realidade do momento, já se começa a ver a luz ao fundo do túnel, sendo que com ela chegam também os dias mais quentes e solarengos típicos da primavera.

Se, tal como nós, já está a planear o que vai vestir para ir aproveitar esses dias em segurança, deixamos-lhe 5 looks, de acordo com as tendências desta estação, para se inspirar e recriar nos primeiros dias de primavera.

Confira os visuais e inspire-se neles para atualizar o seu estilo nesta nova estação.

Gabardine + sabrinas

1. Massimo Dutti – 149€ | 2. Zara – 29,95€ | 3. Zara – 15,95€ | Massimo Dutti – 89,95€ | Bimba e Lola – 34€

Castanho e branco

1. Zara – 59,95€ | 2. Zara – 29,95€ | 3. Zara – 25,95€ | 4. Coach – 479€ | 5. Converse – 90€

Vestido + ténis

1. & Other Stories – 99€ | 2. Simon Miller – 622€ | 3. Calzedonia – 3,95€ | 4. Axel Arigato – 190€

Metálicos

1. & Other Stories – 43€ | 2. Gloria Coelho – 165€ | 3. Uterqüe – 99€ | 4. Oliver People – 200€

Calças de pele

1. Nasty Gal – 23€ | 2. Mango – 29,99€ | 3. Chloé – 1150€ | 4. Mango – 15,99€ | 5. Zara – 29,95€