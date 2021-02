A mudança de estação, especialmente de uma estação fria para uma amena, é sempre uma altura maravilhosa por mil e um motivos, e um deles é porque começamos logo a pensar nos conjuntos que podemos fazer, agora que os casacos não vão ter que ser as peças que mais saltam à vista num look.

A boa notícia é que grande parte das tendências para esta primavera são peças que possivelmente já terá em casa, visto que a maioria são tendências que já têm vindo a ganhar terreno nas últimas estações. O que é bom para a carteira porque não precisa de renovar o seu guarda-roupa, e é ótimo para o ambiente.

Confira, então, as seis tendências para receber a primavera.

Ombros exagerados

A tendência dos ombros exagerados não é nada de novo, é verdade. Esta moda tem-se feito sentir há várias estações e por isso tornou-se num básico essencial para esta primavera.

Jeans oversized

Se tiver passado tempo online ultimamente já sabe que a geração Z baniu os skinny jeans em prol da tendência dos jeans de pernas largas. Esta predileção pelas calças de ganga baggy está por todo o lado.

Metálicos

Se tem sido fã de metálicos nos últimos anos, temos boas notícias para si. Esta tendência tem aparecido e desaparecido nas últimas estações, mas por agora, esta moda, que nos recorda a era do disco dos anos 1980, não vai desaparecer!

Gabardines

Na realidade as gabardines nunca saíram de moda. Este básico que todos temos no guarda-roupa é intemporal e muito útil. A novidade, este ano é que as gabardines serão vistas em modelos oversized, ainda que de modo geral todos os modelos sejam uma boa aposta para os dias chuvosos.

Calças Caqui

É verdade, a tendência das calças baggy não se fica pelos jeans. As calças de cor caqui com uma silhueta larga, nesta estação, serão as peças mais versáteis e cool que terá no guarda-roupa.

Pastéis

Chegam os primeiros raios de sol e o preto deixa de ser a “farda” que nos apetece vestir todos os dias. Tons pastéis como azuis claros ou rosas e lilases, que nos fazem lembrar jardins floridos, são a tendência para esta estação, porque não há nada que combine tão bem com a primavera como estes tons bem-dispostos.