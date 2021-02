Nas semanas da moda há dois tipos de desfiles: os que acontecem dentro de quatro paredes, que os designers preparam com meses e meses de trabalho, e os que, como o nome indica, acontecem lá fora, à porta do evento.

É claro que a principal razão que traz todo o tipo de fashionistas a Londres, Paris, Milão e Nova Iorque são os desfiles dos designers, mas o que se passa antes de entrarem para os locais onde só a elite da moda entra, é quase tão importante.

O street style, nos últimos anos, tem vindo a ganhar uma importância sem precedente. Com centenas de fotógrafos à porta dos locais mais importantes das Semanas da Moda de todo o mundo, o objetivo é captar todos os looks extravagantes que as influencers e celebridades levam para se sentarem na primeira fila.

O objetivo para estas It-Girls da moda é simples: ver e ser vista. Ver os desfiles e mostrar os seus looks cuidadosamente escolhidos para a ocasião, de forma a aparecer nas listas das mais bem-vestidas. Para nós, comuns mortais, é uma boa oportunidade para estudar os looks e perceber quais serão as próximas tendências que vão reinar no mundo digital.

Casacos, casacos e mais casacos

Apesar de ser apresentada a coleção primavera/verão, a Semana da Moda, como sempre, realizou-se em dias de inverno. A grande tendência que mais sobressaiu foi o uso de incríveis casacos que sozinhos construíam o look. Aproveite os últimos dias de frio que nos restam para recriar esta tendência.

70’s Powersuit

Os blazers já tiveram o seu momento. Agora, a grande moda é utilizar o blazer em conjunto com as calças de fato, criando um look “powersuit” à anos 1970. Esta é uma homenagem aos primeiros looks que as mulheres utilizaram quando se juntaram à força de trabalho pela primeira vez.

Castanho e Bege

Castanho e bege são, sem sombra de dúvidam as cores do momento. Esta tendência já se tem vindo a sobressair há uns meses mas promete sentir-se em força nesta primavera. Experimente-a em malhas ou calças ou até mesmo em casacos e fatos à anos 1970, e transforme o seu quotidiano numa passerelle da semana da moda.