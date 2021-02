Já conhece Sophia Roe? O seu feed minimalista, com forte predileção por cores neutras e escuras, é uma paragem obrigatória para quem gosta de um estilo mais muted e menos exuberante. Os seus looks descontraídos, embora impecáveis, transparecem um equilíbrio entre uma elegância parisiense e um minimalismo escandinavo. Equilíbrio este, que reflete perfeitamente a sua origem dinamarquesa adornada com as temporadas passadas em Paris.

Como nem só de moda vive o instagram, o feed a preto e branco de Roe é também um regalo para a vista de quem aprecia decoração, arte e design de interiores.

Aconselhamos que passe pelo seu perfil, mas antes confira os 3 looks de Sophia que desconstruímos para que os possa reproduzir. Apesar do seu roupeiro invejável, repleto de marcas luxuosas, o seu estilo é facilmente replicável com algumas peças básicas que possivelmente já terá no seu guarda-roupa.

Chic

Maje - 350€ | 2. Zara – 12.99€ | 3. Zara – 12,95€ | 4. Maison Michel 395€ | 5. Hermés 540€ | 6. Pull & Bear 49,99€ |

Descontraído

Massimo Dutti – 149€ | 2. Zara – 29,95€ | 3. Le Mot – 44€ | 4. Converse – 90€ | 5. Zara - 17,99€

Total Black