No passado mês de dezembro, a Pantone lançou as cores que vão definir o ano de 2021, e desta vez as escolhidas foram o Illuminating, um amarelo brilhante e vivo, e o Ultimate Grey, um cinzento emblemático e sólido. Posto isto, nada melhor do que juntarmos estes matching de tons e mostrar-lhe como eles funcionam em looks.

Inspire-se e faça como estas fashionistas.