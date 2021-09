Troque os vestidos e aposte nos macacões para os dias de festa.

Está na altura de dar um novo up aos seus looks de festa e aliar o conforto com a elegância, ao optar por um macacão.

Quando pensamos numa festa ou num casamento, tudo o que nos vem à cabeça é usar um vestido bonito, mas existe uma outra opção que funciona tão bem, ou melhor, do que este. Os macacões são um ótimo exemplo para quem pretende estar mais confortável e mesmo assim, não abdicar da irreverência e elegância que o evento assim o pede. Sendo assim, e para que possa brilhar de macacão vamos dar-lhe sugestões para se inspirar para os seus eventos futuros.