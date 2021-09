Estes cintos vão destacar-se nos seus looks

Para uns “less is more”, para outros “more is more”. E para si?

Seja qual for a sua posição em relação ao departamento dos acessórios, há um em particular do qual nunca pode abrir mão – os cintos.

Seja pela sua funcionalidade que, sejamos honestos – raramente é. Ou pelo estilo que acrescentam ao look, os cintos são um dos acessórios favoritos das fashionistas.

Acrescente detalhes ao seu look com estes cintos.