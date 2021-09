Azul céu, azul-bebé, azul petróleo, azul real, azul indigo, azul-turquesa, azul-marinho ou azul-celeste, as tonalidades desta cor são infinitas e, as combinações que se podem fazer com esta cor, ainda mais infinitas são.

Mesmo quem não gosta de incluir cor no seu guarda-roupa, encontra sempre uma tonalidade de azul que lhe favoreça e que complemente os seus looks.

Injete esta cor lindíssima no seu guarda-roupa, seja em peças de roupa ou acessórios.