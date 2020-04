tendência: peças em amarelo para chamar o sol

O tempo não tem dado muitas tréguas e parece que a chuva e os dias cinzentos estão de volta, mas nada melhor do que contraria o que se faz sentir lá fora com peças alegres, como é o caso do amarelo. Para isso, selecionámos para si algumas peças em amarelo para que possa chamar o sol e traga um pouco desse calor aos seus looks nesta quarentena.