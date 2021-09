trend21: aposte nas calças cargo

Durante muito tempo as calças cargo tiveram uma má fama – estavam fora de moda e era impensável que estas fossem associadas a algo positivo no que diz respeito à moda.

Desde então, com o ressurgimento das tendências dos anos 2000, este tipo de calças tem passado a estar in, transpirando assim uma vibe cool e descontraída.

Para além de terem regressado no formato normal que as conhecemos, as calças cargo têm também sofrido algumas alterações. Conheça as nossas favoritas e adote-as para os seus looks.