trend21: flare jeans, o modelo de calças que nos remete aos anos 70

Certamente já sabe que a tendência da moda saída da década de 70 está ao rubro nas redes sociais e nas suas lojas favoritas.

Uma das peças mais essenciais a esta época foram, sem dúvida, as calças à boca de sino, que praticamente integraram uma “farda” para as mulheres na era do disco sound.

Agora que o tempo está mais amigável, está na altura de investir neste género de calças, combinando-as com tops curtinhos e sandálias de plataforma. Ficará pronta para dançar toda a noite (ou pelo menos até as 22:30h) ao som de Chaka Khan e Supertramp.

Conheça, então, as nossas calças flare favoritas que transpiram um feeling da década de 70.