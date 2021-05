trend21: aposte nos vestidos maxi

Ainda que as férias de verão não estejam exatamente ao virar da esquina, podemos sempre inspirarmo-nos nelas e deixar que isso transpareça no nosso vestuário. Encarne o verão como a personagem principal dos seus looks e aposte nos vestidos maxi.

O encanto desta peça, para além da capacidade de nos remeter para os dias mais solarengos do ano, é muito provavelmente o look mais fácil de construir. Combine-o com as suas sandálias favoritas e uma mala (ou uma cesta) "et voilá”.

Conheça as nossas apostas dos vestidos maxi que vão ser tendência neste verão e adicione-os ao seu guarda-roupa.