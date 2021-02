trend21: a folhomania está de volta

Nos últimos anos temos visto a tendência dos folhos e aparecer regularmente, e com os primeiros dias de primavera a mostrar as suas cores, podemos começar a arrumar os casacos e a trazer as peças leves do guarda-roupa. Prepare as suas blusas e vestidos de folhos. Eles estão de volta.

O romantismo e o exagero visual dos folhos vai acrescentar dimensão a todos os looks onde os aplicar. Quer-se ame de paixão ou apenas se goste “assim assim”, os folhos são uma tendência muito engraçada para investir o seu interesse. Com este tipo de peças pode formar looks muito femininos ou, se esse for mais o seu estilo, criar um equilíbrio com peças mais rígidas e masculinas.

Experimente combinar uma blusa de folhos com as linhas retas e a dureza de uns boyfriends jeans, e irá criar um equilíbrio entre suavidade e rigidez. Se, por outro lado, preferir mostrar as pernas, utilize um vestido de folhos que contrastará lindamente com a masculinidade de umas combat boots e um casaco de cabedal. E se ainda assim o seu estilo for mais romântico, qualquer peça com folhos ampliará fortemente a sua feminidade e elegância.

Confira as peças com folhos, para criar os seus próprios looks dentro desta tendência.