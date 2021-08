trend21: a febre do vermelho

Há cores que se amam ou se odeiam e embora seja uma das cores mais bonitas do espectro, o vermelho não é para todos. Esta cor, a cor da paixão, é apenas para quem gosta de arriscar, fazer-se ouvir e não passar despercebido.

No campo da moda, o vermelho é um favorito – os looks mais extravagantes, elaborados e inesquecíveis costumam ser precisamente nos vários tons desta belíssima cor. Se gosta de arriscar, necessita de injetar vermelho no seu guarda-roupa. Conheça as nossas peças favoritas.