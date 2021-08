Uma t-shirt básica é sempre uma peça essencial no guarda-roupa de todas as mulheres. É uma peça adaptável, com a qual podemos vestir umas calças de ganga para um look casual, ou podemos combiná-la com um blazer e pantalonas para fazer um look chic. E, embora adoremos as t-shirts básicas e saibamos que estas nunca vão desaparecer do radar da moda, neste verão existe uma peça que tem estado a substituir o nosso básico favorito. Falamos dos polos, claro. Estes estão de regresso, trazidos pelas trend Y2K, referente aos anos 2000.

Dê um up aos seus looks e troque as t-shirts por estas peças: