A estampa de zebra vai conquistar o seu coração

Nas últimas estações temos visto a febre do animal print a desvanecer pois, embora estes padrões tenham arrecadado inúmeras fãs de há uns meses largos para cá, esta tendência foi alvo de um fenómeno raríssimo – a tendência tornou-se um básico neutro.

As peças que eram o ponto focal do look, por serem inovadoras e arrojadas, agora são vistas como neutros e podem ser emparelhados com outras tendências igualmente interessantes, contribuindo para looks que são o oposto de básicos e neutros.

Como tal, necessita de animal print no seu guarda-roupa e, para isso, aconselhamos que comece com estas peças com padrão de zebra: