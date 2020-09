tendência: as peças corset estão de volta

Os corpetes invadem as novas coleções e prometem tornar os seus looks ainda mais estilosos. Veja as opções abaixo e inspire-se para usar esta tendência.

Malha

créditos: Bershka

Pele

créditos: Stradivarius

Acessório

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.