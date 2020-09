Existem peças chave que, passe o tempo que passar, são intemporais e que deve ter no armário durante todo o ano.

Calças de ganga, uma camisa branca e um biker jacket são algumas das peças que já conquistaram o coração de todas as fashionistas que não as dispensam para completar os seus looks.

Descubra quais são os outros itens que deve juntar a estas e tenha-as no seu closet.

T-shirt branca

Straight jeans